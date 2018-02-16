ЦБ запретит банкам устанавливать уличные табло с курсами валют

Банк России разработал проект документа, который запрещает коммерческим банкам устанавливать на улице электронные табло, на которых указываются курсы принимаемых к обмену валют.

Проект опубликован на сайте регулятора для публичного обсуждения. Замечания и предложения по проекту принимаются до 1 марта.

Согласно документу, банки будут не вправе размещать информацию о курсах валют на щитах, стендах, перетяжках, электронных табло, монтируемых и располагаемых на внешних стенах помещения, в котором расположен банк, крышах и иных конструктивных элементах здания, строения, сооружения, в котором находится помещение банка, или вне их.

Все средства информирования клиентов в случае принятия документа банкам разрешат устанавливать только внутри своих помещений.

С чем связано изменения правил информирования клиентов банков о действующих курсах иностранных валют, в ЦБ не поясняют.