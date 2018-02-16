СК раскрыл подробности нового уголовного дела в истории с гибелью в Югре 10 спортсменов

В Следственном комитете подтвердили возбуждение уголовного дела против старшего брата водителя грузовика, которого отправили в колонию за смерть 10 югорских акробатов, передает корреспондент Накануне.RU.

По версии следствия, Вадим Саитханов, управляя грузовым тягачом "Скания 113", ехал вслед за автомобилем младшего брата, Раиля, со скоростью в 80 км/ч, что больше разрешенной, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Саитханов-старший не учел интенсивность движения, дорожные и метеорологические условия. В частности, видимость в направлении движении для него была полностью потеряна на расстоянии более 50 м. Несмотря на это, скорость он не сбавлял.

В результате столкновения тягача "VolvoFH12 420", которым управлял Саитханов-младший, с автобусом "Karosа С934.1351", траектория движения перевозившего спортсменов транспорта изменилась. Он выехал на "встречку", где столкнулся со "Сканией". Это стало причиной смерти 10 детей и двух взрослых. Ход расследования дела контролирует председатель СКР Александр Бастрыкин.

Напомним, авария произошла 4 декабря 2016 г. Погибли 10 спортсменов и двое взрослых. Виновные в трагедии получили от 11 месяцев исправительных работ до шести лет девяти месяцев колонии общего режима. Генпрокуратура хочет обжаловать приговор.