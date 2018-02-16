В Челябинске возбудили уголовное дело по факту гибели прораба, сорвавшегося с высоты строящегося здания

В Челябинске по факту гибели прораба, который упал с высоты на территории строящегося здания на улице Братьев Кашириных, возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла днем 13 января, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

СК провел доследственную проверку, в ходе которой установлено - ограждения лифтовых шахт на строящемся объекте не соответствуют требованиям ГОСТ. Дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Сейчас проводится комплекс следственный действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению обстоятельств преступления и виновных должностных лиц.