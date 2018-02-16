МВФ советует Украине поскорее начать распродажу госпредприятий

МВФ настаивает, чтобы Украина начала распродажу государственных предприятий, передает корреспондент Накануне.RU. Об этом заявил руководитель миссии МВФ на Украине Рон Ван Роден на встрече с председателем Верховной рады Андреем Парубием.

"Именно сейчас время начинать продавать государственные предприятия, что улучшит ситуацию в экономике и улучшит ситуацию с коррупцией", - сказал он.

Ван Роден также похвалил экономический курс Киева.

Паубий выразил надежду, что процесс приватизации начнется уже этой весной. Это является одним из требований для предоставления нового транша МВФ.

Отметим, что на Украину накануне прибыла миссия МВФ.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в ноябре МВФ выдвинул четыре требования к Украине, два из которых Киев уже выполнил - резко поднял цену на газ для населения и ужесточил пенсионную систему, увеличив необходимый для пенсии стаж.