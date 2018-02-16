В 2017 году Минюст включил в реестр НКО-иноагентов 16 организаций

В 2017 году реестр НКО-иностранных агентов пополнился 16 организациями. Об этом сообщил министр юстиции РФ Александр Коновалов, передает МИА "Россия сегодня".

"В прошлом году решений о включении в этот реестр было принято 16, всего на сегодняшний момент в реестре 80 организаций. Число их доходило максимально до 170. Организации которые прекратили свою деятельность либо утратили статус иностранного агента по другим основаниям в реестре не отображаются", - сказал глава ведомства.

Как отметил Коновалов, в прошлом году суды не приняли ни одного решения, отменяющего позицию Минюста.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в ноябре прошлого года Госдума приняла закон о СМИ – иноагентах, согласно которому такой статус может получить любое зарубежное СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы. Минюст России впоследствии опубликовал список первых СМИ, подпадающих под новый закон.