РВС просит Мякуша и депутатов Госдумы не поддерживать законопроект о "бэби-боксах"

Представители челябинского отделения "Родительского всероссийского сопротивления" попросили спикера ЗСО Владимира Мякуша и южноуральских депутатов Госдумы дать отрицательное заключение на законопроект о "бэби-боксах", сообщили Накануне.RU в пресс-службе РВС.

По мнению представителей РВС, легализация бэби-боксов может спровоцировать рост числа отказов от новорожденных, а желание анонимно избавиться от ребенка может поставить под угрозу его здоровье и жизнь.

"Анонимное оставление ребенка в бэби-боксах не всегда бывает безопасным для самих детей. Следует помнить, что сам по себе бэби-бокс, каким бы технически совершенным он ни казался, представляет потенциальную опасность для ребенка", - говорится в обращении.

Также в РВС напоминают, что матери могут анонимно отказаться от ребенка в роддоме, а легализация "бэби-боксов" может спровоцировать похищение детей, в том числе из мести. "Муж, свекровь, родственники, соседи будут иметь возможность без ведома матери анонимно отнести ребенка в бэби-бокс", - добавляют представители организации.

Также "бэби-боксы" не оборудованы видеокамерами, что может "стать очень удобным средством для совершения террористических актов".

"Родительское Всероссийское Сопротивление считает, что законодательные органы не могут закрывать глаза на все приведенные доводы общественности против легализации бэби-боксов. Бэби-боксы не являются альтернативой помойке, как утверждают их лоббисты. Скорее они являются для государства альтернативой помощи родной матери в трудной жизненной ситуации, причем альтернативой весьма опасной, как для детей, ставших подкидышами, так и для общества в целом", - заявляют в РВС.