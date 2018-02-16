Собчак намерена обжаловать решение ВС РФ о законной регистрации Путина

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак обжалует решение Верховного суда, который признал законной регистрацию Владимира Путина кандидатом на пост президента.

"Безусловно, мы будем обжаловать это решение, идти до конца", - цитирует Собчак РИА Новости. По ее словам, таким образом она намерена привлечь внимание к необходимости судебной реформы.

Как сообщалось, журналистка подала в Верховный суд иск об отмене регистрации кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах 2018 года. В исковом заявлении указано, что действующий глава государства не может выдвигаться, поскольку "уже неоднократно занимал должность президента".

Однако ВС РФ не усмотрел нарушения законодательства в действиях ЦИК, зарегистрировавшей Путина в качестве кандидата на выборы президента, а также признал не противоречащим Конституции его выдвижение на эту должность.