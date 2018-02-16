Югра подпишет соглашение о сотрудничестве с провинцией Хомс Сирийской Арабской Республики

На сегодняшнем заседании правительства Югры было одобрено соглашение между правительством округа и администрацией провинции Хомс Сирийской Арабской республики. Как сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей стратегический документ направлен на расширение и укрепление сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной сферах.

Соглашение предполагает установление прямых связей между действующими хозяйствующими субъектами, создание совместных предприятий и представительств, обмен делегациями и специалистами в различных сферах. Кроме того, соглашение направлено на развитие сотрудничества в области энергетики, жилищно-коммунального комплекса, строительства и развития инфраструктуры, здравоохранения, образования и культуры.

"Соглашение согласовано с исполнительными органами государственной власти автономного округа, администрацией провинции Хомс, Министерством экономического развития РФ и Министерством иностранных дел РФ. Его подписание запланировано в ходе визита губернатора Югры в Сирийскую Арабскую Республику", - сообщила исполняющая обязанности директора департамента общественных и внешних связей Югры Ирина Безносова.