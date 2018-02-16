Теперь можно? Свердловский облсуд отменил штрафы за парковку на газоне

Свердловский областной суд рассмотрел административный иск Игоря Белоусова об оспаривании ст.16 Закона Свердловской области "Об административных правонарушениях", предусматривающий штраф за парковку на объектах благоустройства.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, иск был удовлетворен, признав норму областного закона не соответствующей федеральному закону.

Решение суда можно обжаловать в Верховном суде РФ в течение одного месяца.

Напомним, ранее в Комитет по защите прав автовладельцев обратился житель Октябрьского района Екатеринбурга, который в начале декабря 2017 года получил штраф за парковку на газоне. Несмотря на то, что газон был серьезно заметен снегом, административная комиссия Октябрьского района посчитала его вину доказанной, автовладельцу был назначен штраф в 3 тыс. руб.

"Штраф за парковку на газоне может быть установлен путем принятия поправок депутатами Государственной думы в Кодекс об административных правонарушениях. Государство не имеет права штрафовать своих граждан незаконно. Отмена данного штрафа - это исключительно юридический вопрос. У нас нет цели оправдать гряземесов, паркующихся на газонах, но водитель должен получить штраф по закону", - писали ранее на сайте комитета по защите прав автовладельцев.