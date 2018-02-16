Ковальчук о победе над Словенией: Сегодня была задача отыграть 60 минут на полную катушку, что мы и сделали

Нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук подвел итоги второго матча команды на Олимпиаде-2018 против Словении. Также он поделился ожиданиями от завтрашней игры с США, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, сегодня российская команда разгромила словенцев со счетом 8:2, а Ковальчук оформил дубль.

"Задышалось чуть полегче, но это всего лишь начало. Сегодня играли 60 минут так, как должны играть. В первом матче мы так играли только пять минут. В сборной с любым партнером играть - одно удовольствие. Сегодня была задача отыграть 60 минут на полную катушку, что мы и сделали. Завтра главная игра в группе? Конечно. Посмотрим, как будут играть словенцы со словаками, может быть, будет игра за первое место. Готовимся", - приводит слова Ковальчука официальный сайт Федерации хоккея России.

Напомним, в первой игре Олимпиады российские хоккеисты уступили сборной Словакии со счетом 2:3. В субботу команде Олега Знарка предстоит встретиться в решающем матче со сборной США.