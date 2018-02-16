В суд не пришел, а на место ЧП явился: депутат Смирнов встретился с пострадавшими от падения крыши дома в Екатеринбурге

Депутат Екатеринбургской городской думы Владимир Смирнов, которого суд потребовал досрочно лишить полномочий, сегодня побывал на месте ЧП, где в многоквартирном жилом доме обрушились потолочные перекрытия. Об этом сообщили Накануне.RU в городской думе.

Напомним, что вечером 15 февраля в квартире дома по переулку Суворовский в уральской столице произошло частичное обрушение потолочного перекрытия. В результате пострадали взрослый мужчина и двое его малолетних внуков. Возбуждено уголовное дело, а также свою проверку по факту случившегося проводит прокуратура.

"Это ужасная беда. Ни в чем не повинные люди пострадали по чьей-то вине, остались без крыши над головой. Сейчас все силы брошены на разбор завалов и восстановление квартир. Я встретился с пострадавшими, люди напуганы. Особенно испугались дети, сейчас они находятся в больнице. Я привез ребятам гостинцы, а взрослым оказал материальную помощь. Я буду держать эту ситуацию на контроле", - сказал Владимир Смирнов.

Как мы сообщали ранее, прокуратура выявила нарушения при подаче деклараций о доходах Владимира Смирнова, в результате чего суд обязал думу Екатеринбурга досрочно лишить его полномочий. Депутат не нашел времени, чтобы явиться хотя бы на одно слушание. При этом политологи считают, что вряд ли он лишится мандата до конца срока работы нынешнего созыва - сентября 2018 г., более того, может избраться в новый созыв.