"Они все одинаковые": на ОИ разгорелся скандал из-за фразы австралийского комментатора о китайцах

Австралийский комментатор и бывшая участница Олимпийских игр Джеки Купер подверглась критике после того, как назвала всех китайцев одинаковыми.

Купер заявила это, комментируя соревнования по лыжной акробатике на Седьмом канале. "Все китайцы выглядят одинаково. Очень трудно сказать, кто есть кто", - сказала она после того, как финишировал один из спортсменов из этой страны.

"Хороший прыжок, двойное скручивание, двойной кувырок. Не слишком сложно, все сделано очень хорошо, хороший контроль", - отметила комментатор.

Из ее комментария не совсем понятно, говорит ли она о технике или о самом спортсмене. Однако многим ее фраза показалась расистской, пишет "Лента.ру".

"Джеки Купер, я люблю тебя, но говорить, что китайские лыжники "выглядят одинаково" - это в некотором роде расизм", - пишет в Twitter Лен Уэбстер.

"Сначала мне показалось, что я ослышался, но нет. В этом полно расизма. Отвратительно", - пишет Лан Чан.

Некоторые обратили внимание, что Купер говорит про технику, и ничего расистского в ее комментариях нет.

"Они правда все выглядят одинаково - в том, что касается техники. Тот же старт, те же движения рук, отрыв, приземления", - пишет Дэйв Кларк Сноу.

Позже канал объяснил, что ничего плохого ведущая в виду не имела: она говорила о едином стиле команды, а не о внешности спортсменов. Сама Купер также уточнила, что имела в виду одинаковую технику спортсменов.