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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
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от издателя  |  комментариев: 10


Чичерина: Теперь я лучище надежды! Уроженка Екатеринбурга, певица Юлия Чичерина – одна из немногих из грандов русского рока, кто активно ездит в Донбасс и занимается там благотворительностью. За это многие коллеги подвергли девушку остракизму, а СБУ и вовсе объявило в розыск. Ей, как будто, показалось этого мало, и она стала доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента. Накануне она приехала в Екатеринбург, чтобы встретиться с волонтерами избирательного штаба и рассказала о концертах в Дебальцево, на базе Хмеймим, собаках-саперах, своем доме и режиссере Балабанове.
16.02.2018
культура ;  | комментариев: 1
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16.02.2018 14:01 Мск (16:01 Екб)
спорт | За рубежом
"Они все одинаковые": на ОИ разгорелся скандал из-за фразы австралийского комментатора о китайцах
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китайцы (2016) | Фото: ekonomim24.ru

Австралийский комментатор и бывшая участница Олимпийских игр Джеки Купер подверглась критике после того, как назвала всех китайцев одинаковыми.
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Купер заявила это, комментируя соревнования по лыжной акробатике на Седьмом канале. "Все китайцы выглядят одинаково. Очень трудно сказать, кто есть кто", - сказала она после того, как финишировал один из спортсменов из этой страны.

"Хороший прыжок, двойное скручивание, двойной кувырок. Не слишком сложно, все сделано очень хорошо, хороший контроль", - отметила комментатор.

Из ее комментария не совсем понятно, говорит ли она о технике или о самом спортсмене. Однако многим ее фраза показалась расистской, пишет "Лента.ру".

"Джеки Купер, я люблю тебя, но говорить, что китайские лыжники "выглядят одинаково" - это в некотором роде расизм", - пишет в Twitter Лен Уэбстер.

"Сначала мне показалось, что я ослышался, но нет. В этом полно расизма. Отвратительно", - пишет Лан Чан.

Некоторые обратили внимание, что Купер говорит про технику, и ничего расистского в ее комментариях нет.

"Они правда все выглядят одинаково - в том, что касается техники. Тот же старт, те же движения рук, отрыв, приземления", - пишет Дэйв Кларк Сноу.

Позже канал объяснил, что ничего плохого ведущая в виду не имела: она говорила о едином стиле команды, а не о внешности спортсменов. Сама Купер также уточнила, что имела в виду одинаковую технику спортсменов.

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16.02.2018 14:01 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:01 Екб


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"Они все одинаковые": на ОИ разгорелся скандал из-за фразы австралийского комментатора о китайцах
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