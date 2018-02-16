Прокуроры просят для экс-сенатора Цыбко 14 лет "строгача" и штраф в 500 млн

Прокуроры просят ужесточить наказание бывшему сенатору Константину Цыбко, осужденному к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 70 млн руб. за взятки.

Гособвинение просит для бывшего сенатора 14 лет в колонии строгого режима и штраф в 500 млн руб.

Как сообщила Накануне.RU пресс-секретарь облсуда Евгения Нациевская, прокуроры просили суд отменить приговор Озерского городского суда и вынести новый обвинительный приговор. "Включить в объем обвинения эпизоды получения частей взятки от 3 декабря 2011 года и от 27 декабря 2011 года. И в связи с этим назначить наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет в колонии строгого режима, со штрафом 500 млн руб., с лишением права занимать определенные должности на срок три года", - рассказала она.

Сторона обвинения закончила выступать в прениях, 27 февраля выступит сторона защиты.

Напомним, в начале августа Озерский городской суд приговорил экс-сенатора Константина Цыбко к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 70 млн руб. Суд признал его виновным в двух эпизодах получения взятки. При этом суд счел доказанным получение взяток на 21 млн руб., вместо инкриминируемых 27,5 млн руб. Бывший сенатор был взят под стражу в зале суда.