На Ямале сельский глава оштрафован на 25 тысяч за нарушения при госзакупках

Глава села Красноселькуп оштрафован за то, что раздробил госзакупку и оформил ее несколькими контрактами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

В октябре 2017 г. глава сельской администрации заключил семь договоров на благоустройство улиц общей ценой в 600 тыс. руб. Идентичность каждого из контрактов и время их подписания говорили о том, что их раздробили так, чтобы каждый стоил меньше 100 тыс. руб. Это позволяло заключить их с единственным поставщиком.

После санкции прокурора начальник отдела благоустройства и обеспечения контрактной системы в сфере закупок администрации Красноселькупа привлечен к дисциплинарной ответственности. Кроме того, глава села оштрафован на 25 тыс. руб. за дробление договора и заключение контрактов без конкурса.