В Москве инициировали "переименование" линий метрополитена

Москвичи на портале "Активный гражданин" проголосуют за названия линий столичного метрополитена, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства города.

В настоящее время у каждой ветки метро есть полное название, цветовое обозначение и порядковый номер. Такая система используется с 1990-х годов.

"Участники проекта "Активный гражданин" решат, какие названия будут носить линии метро. В новом голосовании предлагается создать номерную систему (первая, вторая, третья), цветовую (красная, синяя, фиолетовая) или сохранить официальные названия веток, например Сокольническая, Арбатско-Покровская, Серпуховско-Тимирязевская", - говорится в сообщении.

Всего в Московском метрополитене - 14 линий, общая протяженность которых составляет 408 километров.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в ноябре 2015 года на сайте столичной мэрии "Активный гражданин" был проведен опрос горожан по поводу переименования станции метро Войковская. По результатам голосования более 50% москвичей высказались за сохранение нынешнего названия. В 2016 году в мэрию Москвы были переданы 10 тысяч подписей против переименования станции.