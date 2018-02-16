Жительнице Екатеринбурга продали билеты на несуществующие места в самолёте. Женщина приобрела билеты на онлайн-сервисе "City.Travel", а в аэропорту "Кольцово" узнала, что её семьи в списках на рейс нет, сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде.

Изначально стоимость билетов Екатеринбург-Рим-Екатеринбург с пересадкой в Москве составила около 70 тыс.руб., но после получения билетов увеличилась на несколько тысяч. Когда женщина узнала, что ее семьи нет в списке на рейс, то приобрела другие билеты на четырёх человек Екатеринбург-Москва-Рим, а в обратном направлении - Болонья-Москва-Рим. Общая сумма покупки составила 113 тыс.руб.

По прилёту домой пассажирка подала иск о защите прав потребителей в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. В итоге женщине возместят убытки в сумме 122 тыс.руб, выплатят денежную компенсацию морального вреда - 5 тыс.руб. и оплатят расходы на юридические услуги - 25 тыс.руб.

Ответчик пытался оспорить решение суда, но решение Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга было оставлено в силе.