Суд вынес приговор последнему члену банды разбойников из Санкт-Петербурга

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор Владиславу Парушенкову. Его признали виновным по целому ряду статей Уголовного кодекса, среди которых бандитизм, разбой и приготовление к нему, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконный оборот оружия.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Петербургу, в 2009 году Михаил Баташев и Владислав Ворожцов ради незаконного получения материальной прибыли преступным путем создали банду, в которую вовлекли Парушенкова, а также Ирину Данилову, Дмитрия Сидорова, Бориса Македона, Екатерину Романову, Дмитрия Притулу и Романа Филатова. На вооружении членов банды имелись пистолеты, револьвер, обрез одноствольного охотничьего ружья и ножи, которые активно использовались в разбойных нападениях и для обеспечения личной безопасности.

"С декабря 2009 по август 2010 года члены банды на территории Санкт-Петербурга совершили девять разбойных нападений на граждан и клубы, осуществляющие нелегальную игорную деятельность, похитив более 2,5 млн рублей, а также два приготовления к разбоям. 4 августа 2010 года, во время приготовления к разбойному нападению на игорный клуб в Красногвардейском районе, Ворожцов, Баташев и Парушенков совершили посягательства на жизнь двух милиционеров ОВО при УВД по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга, в результате которых один милиционер был убит, а здоровью другого был причинен тяжкий вред. После этого Баташев похитил два табельных пистолета ПМ потерпевших", - напомнили обстоятельства дела в следствии.

Ранее приговором суда Ворожцову, Баташеву, Сидорову, Притуле, Филатову, Македону, Даниловой и Романовой было назначено различное наказание, а Парушенков с 2010 года по июнь 2016-го находился в розыске. Суд назначил ему 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.