За искажение информации о лесных пожарах чиновников накажут рублем

Госдума одобрила инициативу Правительства РФ дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей, предусматривающей ответственность должностных лиц, не представивших информацию (или предоставивших недостоверные сведения) о пожарной опасности в лесах и о лесных пожарах.

Как передает корреспондент Накануне.RU, новшество предусматривает взыскание административного штрафа с должностных лиц уполномоченных органов исполнительной власти субъекта РФ. Нарушителями могут быть признаны лица, которые надлежащим образом не доложили о пожарной опасности в лесах в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, если представление таких сведений является обязательным в соответствии с нормативными правовыми актами РФ. В этом случае должностные лица могут быть наказаны административным штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. руб. А если искажены сведения о лесных пожарах, то штраф предусмотрен в размере от 10 тыс. до 15 тыс. руб.