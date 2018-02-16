Правительство Югры и "Газпром нефть" укрепляют социальное партнерство

Губернатор Югры Наталья Комарова на Российском инвестиционном форуме "Сочи-2018" встретилась с председателем правления "Газпром нефти" Александром Дюковым, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Стороны обсудили выполнение соглашения о социально-экономическом сотрудничестве на 2016-2018 г. и подписали дополнительное соглашение, в котором определен перечень мероприятий и объем социальных инвестиций на 2018 г.

"Документ позволит организовать дальнейшее взаимодействие региональных властей с компанией "Газпром нефть" в решении приоритетных социальных задач, улучшении качества жизни жителей Югры", - подчеркнула губернатор.

Так, документ предусматривает поддержку компанией мероприятий по развитию массового и профессионального спорта, образования и культуры, финансирование инфраструктурных проектов, в том числе строительство 120-квартирного жилого дома в Ханты-Мансийске. Кроме того, "Газпром нефть" направит средства на поддержку социальных проектов в Ханты-Мансийском районе, среди которых строительство детских площадок в сельских поселениях, проведение ремонтов в школах, организация летних экологических отрядов. Продолжится работа в области взаимодействия с коренными малочисленными народами Севера, проживающими в Нижневартовском и Сургутском районах.

"Наше взаимодействие с Ханты-Мансийским автономным округом очень многогранно. "Газпром нефть" реализует на территории Югры несколько крупных производственных проектов, в партнерстве с регионом мы ведем комплексную работу в рамках национального проекта по изучению трудноизвлекаемых запасов Баженовской свиты. Подписанное соглашение укрепляет наше партнерство и в социальной сфере, развитию которой мы уделяем большое значение. Успешное развитие бизнеса невозможно без роста качества жизни населения в регионах деятельности компании", - отметил Александр Дюков.