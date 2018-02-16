Лыжники из РФ попали под лавину в Индии, один из них погиб

Группа лыжников из России попала под лавину в индийском штате Джамму и Кашмир на севере Индии.

Сообщается, что один из них погиб, остальные выжили.

"Один из российских лыжников попал под лавину в курортной зоне Гульмарг и погиб на месте. Еще четверо из этой группы были спасены", - говорится в сообщении полиции штата в Twitter.

Foreign Skier Dies After Avalanche Hits Tourist Resort Gulmarg | KNO https://t.co/nNGPZvbLQs — KNO (@knewsobserver) 16 февраля 2018 г.

В декабре сноубордист, самостоятельно катавшийся за пределами оборудованных горнолыжных трасс, погиб в горах Красной Поляны в Сочи.