В Кургане ранее судимый экс-правоохранитель в присутствии родственников до смерти избил свою родную бабушку

В Кургане будут в очередной раз судить 32-летнего бывшего сотрудника одного из силовых ведомств - злоумышленник на глазах у родственников до смерти избил родную бабушку.

Будучи на государственной службе, данный гражданин был осужден за избиение человека - из-за этого его уволили и осудили за превышение должностных полномочий. После отбытия наказания мужчина вновь был осужден за причинение побоев и истязание, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Рецидивист решил не останавливаться на "достигнутом" и 14 февраля, находясь в пьяном виде, потребовал у своей родной бабушки денег на выпивку. Получив отказ, изверг жестоко избил пенсионерку 1929 года рождения - от полученных травм она скончалась. Ужас данной ситуации заключается в том, что побои старушке мужчина наносил в присутствии своих близких родственников, в том числе 9-летнего ребенка.

Сейчас мужчине предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.