В подмосковном Сергиевом Посаде 25-летнему мужчине выстрелили в лицо из травматики

В подмосковном Сергиевом Посаде 25-летнему мужчине выстрелили в лицо из травматического пистолета, сообщила Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

Инцидент произошел у одного из домов на улице Озерная в городе. Между двумя местными жителями возникла конфликтная ситуация, в результате которой 25-летний мужчина "получил огнестрельное ранение области лица из травматического пистолета".

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был установлен и доставлен в отдел полиции 42-летний местный житель", – отметили в ведомстве.

Злоумышленнику может грозить лишение свободы на срок до 8 лет. Он отпущен под обязательство о явке.