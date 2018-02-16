Призывникам на военную службу придется пройти психологический отбор

Госдума на очередном пленарном заседании одобрила поправки к закону "О воинской обязанности и военной службе", предусматривающие проведение профессионального психологического отбора граждан в части возможности исполнения ими воинской обязанности, передает корреспондент Накануне.RU.

В соответствии с принятыми изменениями, граждане, отнесенные по результатам профессионального психологического отбора к четвертой категории ("не рекомендуется"), не могут быть направлены для подготовки по военно-учетным специальностям в общественные объединения или профессиональные образовательные организации, для поступления в военные профессиональные образовательные организации или военные образовательные организации высшего образования, а также не могут поступить в "мобилизационный людской резерв".

Также эти лица не могут быть приняты на военную службу по контракту.

Отметим, что в настоящее время проведение психологического отбора при призыве на военную службу не предусмотрено.