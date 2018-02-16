Сборная России по хоккею разгромила Словению на Олимпиаде - 8:2

Сборная России по хоккею одержала разгромную победу во втором матче предварительного раунда Олимпиады-2018 против сборной Словении. Встреча состоялась сегодня днем и завершилась со счетом 8:2, передает корреспондент Накануне.RU.

В составе российской команды хет-триком отметился Кирилл Капризов, дубль на свой счет записал Илья Ковальчук. По разу отличились Сергей Мозякин, Александр Барабанов и Илья Каблуков. У словенцев шайбы забросили Ян Муршак и Жига Панце.

Напомним, в первой игре Олимпиады российские хоккеисты уступили сборной Словакии со счетом 2:3. В субботу команде Олега Знарка предстоит встретиться в решающем матче со сборной США.