Федор Емельяненко прилетит в Екатеринбург на турнир по ММА

Известный российский боец ММА Федор Емельяненко посетит турнир по смешанным единоборствам Russian Cagefighting Championship в Екатеринбурге, на который также прилетит и Майк Тайсон, об этом Накануне.RU сообщили организаторы турнира.

Интересен тот факт, что в 2012 году Майк Тайсон в интервью сказал, что Федор является его любимым бойцом, потому что он всегда выходит победителем. Теперь бойцы встретятся в уральской столице.

Турнир пройдет 25 февраля в КРК "Уралец", где соберутся топовые бойцы из России, Франции, Бразилии, Польши и Украины. Всего состоится 15 поединков, а главный интерес вызовет турнир тяжеловесов ММА Сергея Харитонова и Дениса Гольцова.

Федор Емельяненко провел 42 профессиональных боя и одержал 36 побед. В его активе много ярких побед над сильнейшими спортсменами, в том числе и над чемпионами UFC. Сейчас Федор является президентом Союза ММА России и членом Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.