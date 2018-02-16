Песков: Кремль не участвует в отношениях акционеров "Норникеля"

Кремль не может вмешиваться в отношения акционеров "Норникеля", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, попытается ли президент примирить акционеров.

"Путину никто не рассказывал. Следим по сообщениям СМИ", - заявил пресс-секретарь президента.

Песков выразил надежду, что ведущиеся между предпринимателями переговоры не скажутся отрицательно на работе компании.

Группа "Интеррос" согласилась выкупить пакет акций "Норникеля" у компании Crispian Романа Абрамовича и его партнеров по Evraz. Сrispian направила свое предложение владельцу "Русала" Олегу Дерипаске и владельцу "Интерроса" Владимиру Потанину. Как сообщил "Газете.RU" представитель "Интерроса", Владимир Потанин принял предложение.

В свою очередь "Русал" пытается наложить запрет на эту сделку, сообщает агентство Bloomberg. Заявление будет рассмотрено в пятницу, ответчиками выступают структура "Интерроса" WhiteleaveHoldings Ltd. и Crispian.

"Интеррос" уже является крупнейшим владельцем акций "Норникеля", его доля составляет 30,3%. "Русалу" принадлежат 27,8%, Crispian Investments - 4,95% акций.

Роман Абрамович и его партнеры получили около 6% акций "Норникеля" в 2012 году. Соглашение между Владимиром Потаниным, Олегом Дерипаской и Романом Абрамовичем вводило lock up- запрет на продажу акций до декабря 2017 года. По истечению этого срока любой из акционеров мог выйти из капитала, предложив свои акциипартнерам в компании, которые имеют преимущественное право выкупа.

В ноябре прошлого года собственники "Русала" и "Норильского никеля" Олег Дерипаска и Владимир Потанин отказались от слияния двух компаний.