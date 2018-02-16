Виды Земли из космоса можно будет использовать в мирных целях

Депутаты нижней палаты федерального парламента одобрили во втором чтении правительственный законопроект, предусматривающий создание "федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли из космоса". Этот фонд будет предусмотрен законом "О космической деятельности", передает корреспондент Накануне.RU.

Поправками к закону предлагается установить порядок взаимодействия федерального фонда данных с другими государственными фондами, а также устанавливается порядок и особенности предоставления данных, получаемых с космических аппаратов.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дениса Кравченко, в настоящее время накоплено 2,5 терабайта информации, переданной искусственными спутниками нашей планеты, о состоянии Земли. И этот колоссальный объем постоянно растет.

В документе прописываются особенности хранения данных, получаемых с космических аппаратов. Законопроектом предусмотрено, в частности, что данные, получаемые с космических аппаратов гидрометеорологического, океанографического и гелиогеофизического назначения, хранятся в федеральном фонде данных и в едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении.

Использовать этот ресурс можно при составлении карт, строительстве гражданских объектов и так далее. Причем, получить информацию, по замыслу авторов документа, государственные органы власти и предприятия, работающие по госзаказу, смогут бесплатно.