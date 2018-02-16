Виды Земли из космоса можно будет использовать в мирных целях

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Новое нападение на Донбасс готовят к выборам или футболу? На линии соприкосновения с вооружёнными силами ЛДНР каратели ВСУ проводят активные приготовления к боевым действиям. В НАТО строят планы по размещению в Донбассе 20 тыс. миротворцев, а США хотят ввести туда международную администрацию. Что происходит вокруг народных республик и когда может произойти новое обострение – читайте в материале Накануне.RU.
16.02.2018
армия и ВПК  |  комментариев: 2
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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
14.02.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Чичерина: Теперь я лучище надежды! Уроженка Екатеринбурга, певица Юлия Чичерина – одна из немногих из грандов русского рока, кто активно ездит в Донбасс и занимается там благотворительностью. За это многие коллеги подвергли девушку остракизму, а СБУ и вовсе объявило в розыск. Ей, как будто, показалось этого мало, и она стала доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента. Накануне она приехала в Екатеринбург, чтобы встретиться с волонтерами избирательного штаба и рассказала о концертах в Дебальцево, на базе Хмеймим, собаках-саперах, своем доме и режиссере Балабанове.
16.02.2018
культура ;  | комментариев: 1
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Новости
16.02.2018 13:09 Мск (15:09 Екб)
наука и техника | В России
Виды Земли из космоса можно будет использовать в мирных целях
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выход в открытый космос Светланы Савицкой, фото Владимира Джанибекова (2017) | Фото: ivi.ru

Депутаты нижней палаты федерального парламента одобрили во втором чтении правительственный законопроект, предусматривающий создание "федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли из космоса". Этот фонд будет предусмотрен законом "О космической деятельности", передает корреспондент Накануне.RU.
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Поправками к закону предлагается установить порядок взаимодействия федерального фонда данных с другими государственными фондами, а также устанавливается порядок и особенности предоставления данных, получаемых с космических аппаратов.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дениса Кравченко, в настоящее время накоплено 2,5 терабайта информации, переданной искусственными спутниками нашей планеты, о состоянии Земли. И этот колоссальный объем постоянно растет.

В документе прописываются особенности хранения данных, получаемых с космических аппаратов. Законопроектом предусмотрено, в частности, что данные, получаемые с космических аппаратов гидрометеорологического, океанографического и гелиогеофизического назначения, хранятся в федеральном фонде данных и в едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении.

Использовать этот ресурс можно при составлении карт, строительстве гражданских объектов и так далее. Причем, получить информацию, по замыслу авторов документа, государственные органы власти и предприятия, работающие по госзаказу, смогут бесплатно.

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16.02.2018 13:09 Мск | Андрей Яловец
15:09 Екб


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Виды Земли из космоса можно будет использовать в мирных целях
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