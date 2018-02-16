В Челябинске управление транспорта отменило маршрутки № 9 и 79

Управления транспорта Челябинска из-за многочисленных нарушений расторгло договоры на обслуживание двух маршрутов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Речь идет о маршрутных такси № 9 "Бейвеля – Мамина" и № 79 "Зоопарк – ЧМК".

"Маршруты исключены из реестра маршрутной сети, новые конкурсы на них проводиться не будут", - отметили в управлении.

В качестве альтернативы маршрута № 9 жители Северо-запада могут воспользоваться услугами маршрутов частных перевозчиков № 62, 56, 40, а также троллейбусом маршрута № 12. По трассе маршрута № 79, курсирует троллейбусный маршрут № 14 "ЧМК – ПКиО".