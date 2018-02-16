За работу в Крыму украинской торговой сети ее владельца будут судить

Заседающая в Киеве "прокуратура Крыма" начала расследование против владельца сети магазинов "АТБ" Геннадия Буткевича, передает корреспондент Накануне.RU. Причиной стала жалоба депутата Верховной рады Виталия Куприя на работу торговой сети в Крыму, что приравнивается к "посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

"Именно эта сеть продолжает свое функционирование в "оккупированном" Крыму под вывеской "ПУД". Господин Буткевич избрал для себя путь сотрудничества с "оккупантом", платит ему многомиллионные налоги, поэтому должен ответить перед законом!" - написал Куприй на своей странице.

По его словам, Буткевичу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет за "умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, депутат Верховной рады Сергей Куницын признал, что в 2014 году в Киеве готовы были дать Крыму больше полномочий, что могло сохранить Крым в составе Украины, но так и не решились.