После обрушения потолка дома на людей в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

После обрушения потолочного перекрытия в жилом доме в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело. Пострадали несколько человек, в том числе дети.

Напомним, вечером 15 февраля в квартире дома по переулку Суворовский в уральской столице произошло частичное обрушение потолочного перекрытия. В результате пострадали взрослый мужчина (собственник квартиры) и двое его малолетних внуков, двух и девяти лет. Дети были госпитализированы в больницу, а мужчина отказался. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Следователи уже провели осмотр места происшествия.

"Допрашиваются свидетели, выполняются иные мероприятия по установлению всех обстоятельств и непосредственной причины инцидента. Проверяется информация о том, что в указанном доме производился ремонт крыши подрядной организацией, в связи с чем принимаются меры к допросу сотрудников подрядной организации и должностных лиц, ответственных за безопасное производство ремонтных работ в жилом доме", - добавили в СКР.

Напомним, свою проверку по факту случившегося также проводит прокуратура.