В Вологодской области возбуждено уголовное дело против подростка, истязавшего малолетнего, находящегося с ним на лечении в больнице

В Вологодской области возбуждено уголовное дело в отношении подростка, истязавшего малолетнего пациента больницы, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

По версии следствия, в сентябре 2017 года в Шекснинской районной больнице 16-летний пациент систематически наносил побои и совершал иные насильственные действия, причиняя физические и моральные страдания 10-летнему мальчику, находящемуся вместе с ним на лечении.

Следователи устанавливают причины и условия противоправного деяния, действиям персонала больницы также будет дана правовая оценка.