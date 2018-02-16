Семь пермячек заработали на азартных играх 10 миллионов

В Губахе семеро пермячек отправятся под суд за организацию азартных игр, которые принесли им многомиллионный доход, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

По версии следствия, с конца 2014 по февраль 2015 гг. 41-летняя жительница Кизела создала банду, куда вошли три ее подруги. Они незаконно организовали проведение азартных игр через интернет в одном из павильонов города.

Позже, с марта до середины июля 2016 гг. главарь расширила состав банды: в нее вошли еще три горожанки Кизела и Губахи. Они продолжили "работать" в одном из торговых центров Губахи. В результате им удалось заработать 10 млн руб. Деятельность "накрыли" силовики. Дело ушло в суд.