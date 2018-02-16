"Памятник оккупантам": во Львове осквернили Монумент Славы

Во Львове представители нацистских организаций разбили плиты и надпись "победителям над нацизмом" на Монументе Славы. Вместо надписи они краской написали "памятник оккупантам", публично выразив предпочтение гитлеровскому режиму перед освободившей от него советской властью.

"Это наша информативная акция, мы надеемся, что власть прислушается к нам. Считаем, что памятник подпадает под декоммунизацию и его должны снести. Если власть не будет к нам прислушиваться, посмотрим, как будут разворачиваться события", - сказал председатель львовской ячейки "Правого сектора" (запрещенная в России экстремистская организация украинских нацистов, - прим.) Тарас Бобанич.

В то же время в Украинском институте национальной памяти сообщили, что "Монумент Славы является памятником, посвященным сопротивлению и изгнанию фашистских оккупантов с Украины, а потому, согласно закону, не является символикой коммунистического тоталитарного режима и не подлежит обязательному демонтажу".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что декоммунизация на Украине "фактически завершена". Символично, что в день осквернения памятника львовский горсовет обязал всех работников сферы обслуживания разговаривать только на мове. Следить за этим обязали работников "муниципальной стражи".