Госдума уточнила правила вознаграждения негосударственных пенсионных фондов

Госдума приняла во втором чтении изменения в отдельные законодательные акты РФ в части регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов (НПФ), передает корреспондент Накануне.RU.

Главным образом новшества затронут правила вознаграждения НПФ, которые далеки от совершенства.

По словам председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, в настоящее время действует формула: НПФ заработал деньги, их поделили между будущими пенсионерами и фондом. Но с учетом обсуждаемых поправок может сложиться следующая ситуация: сработал НПФ в ноль или даже в минус, все равно фонд будет оставлять себе ежегодно 0,75% от оборотной суммы.

Отметим, что в соответствии с законопроектом, оплата переменной части вознаграждения НПФ производится за счет дохода от инвестирования пенсионных накоплений; оплата постоянной части вознаграждения НПФ производится за счет средств пенсионных накоплений не чаще одного раза в месяц.

В то же время проектом закона устанавливается обязанность НПФ организовывать управление средствами пенсионных накоплений исключительно в интересах застрахованных лиц, а размещение средств пенсионных резервов исключительно в интересах участников. Если в результате нарушения такой обязанности НПФ получил убыток (недополучил прибыль) по операциям с пенсионными резервами или пенсионными накоплениями, то фонд обязан возместить соответствующий убыток за счет собственных средств.

С учетом высказанных в ходе обсуждения замечаний, касающихся, в частности, уточнения таких расхождений, документ в дальнейшем будет рассмотрен в третьем чтении.