На Среднем Урале осужден местный житель, который скрывался в Грузии

В Свердловской области осужден местный житель, три года скрывавшийся в Грузии и экстрадированный в Россию по запросу прокуратуры.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мужчина подозревался в совершении преступления по статье "приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере". С сентября 2014 года он скрывался в Грузии от уголовного преследования.

17 сентября 2014 года мужчина был задержан полицейским в городе Сухой Лог в состоянии наркотического опьянения. В ходе досмотра из карманов его одежды были изъяты два пакета с курительной смесью. Будучи уже судимым за покушение на приобретение и хранение наркотиков, мужчина испугался и уехал на своем авто в Грузию.

В апреле 2017 года был задержан правоохранительными органами Республики Грузия, а 17 января 2018 года на самолете доставлен в Россию.

Суд назначил подсудимому наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.