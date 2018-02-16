Forbes назвал Павла Дурова долларовым миллиардером

Основатель соцсети "ВКонтакте" и месенджера Telegram Павел Дуров стал долларовым миллиардером, следует из подсчетов журнала Forbes.

"По самым консервативным оценкам Forbes, Telegram стоит более $1 млрд, а его создатель Павел Дуров - долларовый миллиардер. По предварительным оценкам Forbes, состояние основателя Telegram составляет не менее $1,7 млрд. И возможности роста еще не исчерпаны", - говорится в публикации.

Прошлым летом Forbes опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных россиян столетия. Замыкают список Павел Дуров и ученый-физик, "отец" советской водородной бомбы Андрей Сахаров (по 16,9%).