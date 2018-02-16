Трех сотрудников казанского филиала "Почты России" арестовали за кражу дорогих посылок

Трое сотрудников казанского филиала "Почты России" арестованы за кражу ценных почтовых отправлений. Такую меру пресечения назначил судья Вахитовского районного суда Казани, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

"По мнению органа предварительного расследования обвиняемые с января 2016 года по февраль 2018 года, являясь сотрудниками Казанского логистического почтового центра УФПС "Татарстан почтасы" - филиала ФГУП "Почта России", тайно похитили не менее 835 почтовых отправлений на общую сумму около 2,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Суд избрал такую меру пресечения, учитывая тяжесть, характер и конкретные обстоятельства совершения инкриминируемого деяния, данные о личности обвиняемых, а также то, что "находясь на свободе, они могут скрыться от органов предварительного следствия и суда, уничтожить доказательства, либо иным путем воспрепятствовать производству по делу".

По данным СМИ, еще трое обвиняемых отправлены под домашний арест, двое - отпущены на свободу.