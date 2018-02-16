Китай может отказаться от вложений в американские облигации

Китай в прошлом году поставил рекорд по вложениям в американские ценные бумаги. Неофициальный портал КПК Global Times отмечает, что за 2017 г. Пекин вложил в американский госдолг 126 млрд долларов США. По состоянию на декабрь 2017 г. Вашингтон задолжал Пекину 1,18 трлн долларов.

В 2016 г. Китай держал в облигациях американского казначейства 1,06 трлн, уступая только Японии с 1,09 трлн.

Между тем, в январе этого года появились сообщения, что Пекин на фоне растущей напряжённости в двусторонней торговле может прекратить покупку облигаций казначейства США.