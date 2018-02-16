Уволен краснодарский судья, ругавшийся на заседании отборным матом

Сегодня были прекращены полномочия судьи Арбитражного суда Краснодарского края Алексея Шевченко. Причиной стало его "дискредитирующее поведение".

Напомним, ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой запечатлено, как судья во время процесса хамил его участникам и выражался отборным матом.

"Сегодня на заседании квалификационной коллегии судей было удовлетворено представление о прекращении полномочий судьи", - сообщила ТАСС представитель суда.

Она пояснила, что это представление сделано на основании данных проверки.

Напомним, после того, как запись с заседания была обнародована, Шевченко объявил об уходе в отставку.