На Южном Урале сотрудница центра помощи детям оплатила административные штрафы деньгами детдомовцев

В Коркино сотрудница центра помощи детям "Добрые сердца" заплатила штрафы деньгами детдомовцев.

Злоумышленница занимала в центре должность заместителя директора - во время исполнения ею обязанностей директора женщина оплатила административные штрафы, назначенные ей комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, сняв деньги со счетов воспитанников детского дома на общую сумму свыше 22 тыс. рублей, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Известно, что данные штрафы были выписаны воспитанникам центра за то, что они появлялись в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

Женщине назначен судебный штраф в размере 20 тыс. рублей, также она была уволена с должности замдиректора центра.