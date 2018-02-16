В Челябинске на следующей неделе откроется региональный центр Президентской библиотеки

20 февраля в Челябинской областной универсальной научной библиотеке откроется региональный центр Президентской библиотеки.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Челябинской областной универсальной научной библиотеки, в рамках мероприятия состоится межрегиональная научно-практическая конференция "Президентская библиотека на Южном Урале. Точка отсчета", где будет представлен проект "Президентская библиотека на Южном Урале", в рамках которого планируется до 2020 года открыть не менее 100 удаленных электронных читальных залов на базе библиотек и образовательных учреждений Челябинской области.
В настоящий момент на территории Челябинской области действует 14 удаленных электронных читальных залов с доступом к ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина.
Отметим, что стать читателем Президентской библиотеки может любой желающий.
Напомним, в конце декабря правительство Челябинской области и Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина заключили соглашение о сотрудничестве.