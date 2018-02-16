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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
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Чичерина: Теперь я лучище надежды! Уроженка Екатеринбурга, певица Юлия Чичерина – одна из немногих из грандов русского рока, кто активно ездит в Донбасс и занимается там благотворительностью. За это многие коллеги подвергли девушку остракизму, а СБУ и вовсе объявило в розыск. Ей, как будто, показалось этого мало, и она стала доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента. Накануне она приехала в Екатеринбург, чтобы встретиться с волонтерами избирательного штаба и рассказала о концертах в Дебальцево, на базе Хмеймим, собаках-саперах, своем доме и режиссере Балабанове.
16.02.2018
культура ;  | комментариев: 1
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Родители и врачи подростка, напавшего на школу в Перми, знали о его проблемах с психикой и наркотиками
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школа №127, Пермь (2018) | Фото: school127.perm.ru

Родителям и лечащим врачам одного из подростков, подозреваемых в нападении на пермскую школу №127, было известно о том, что их ребенок имеет проблемы с психикой, и, возможно, принимает наркотики, сообщают РИА Новости со ссылкой на губернатора Пермского края Максима Решетникова.
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"Было известно родителям и лечащим врачам. В системе, к сожалению, никто не обладал этой информацией", — сообщил Решетников, отвечая на вопрос, было ли известно учителям и властям, что один из подозреваемых в нападении состоял на учете в психодиспансере и, возможно, принимал наркотики.

Губернатор отметил, что имеются системные проблемы. В частности, Максим Решетников подчеркнул, что комиссии по делам не совершеннолетних (КДН) зачастую не обладают информацией, позволяющей оценить степень опасности подростка для окружающих. По словам Решетникова, необходимо организовать межведомственное взаимодействие и убрать "законодательно установленные барьеры", поскольку порой даже внутри системы здравоохранения информация о психическом состоянии и о факте принятия наркотиков зачастую проходит по разным вертикалям и между собой не стыкуется.

Как сообщало Накануне.RU, глава региона выступил с инициативой внести изменения в российские законы и расширить полномочия КДН. Предложения Пермского края уже рассматриваются на федеральном уровне. Второй задачей, по словам губернатора, является отработка технологии работы с такими подростками - необходимо расширить функции закрытых образовательных учреждений, сделать так, чтобы подростки с агрессивным наклонностями имели возможность одновременно продолжать учиться и получать лечение.

Напомним, в январе по российским городам прошли нападения школьников: сначала нападение в Перми, потом в Челябинской области, затем в Бурятии школьник напал на учеников с топором и бутылкой с зажигательной смесью. После этих инцидентов председатель комиссии Совета Федерации по совершенствованию семейного кодекса Елена Мизулина предложила усилить охрану в школах Росгвардией.

На прошлой неделе глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что некоторые взрослые знали о том, что в январе готовятся нападения на российские школы, но не верили в то, что это может произойти.

Другие новости по темам: школа №127, нападение на детей, Максим Решетников, Комиссии по делам несовершеннолетних, КДН
16.02.2018 12:27 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
14:27 Екб


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Родители и врачи подростка, напавшего на школу в Перми, знали о его проблемах с психикой и наркотиками
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