Родители и врачи подростка, напавшего на школу в Перми, знали о его проблемах с психикой и наркотиками

Родителям и лечащим врачам одного из подростков, подозреваемых в нападении на пермскую школу №127, было известно о том, что их ребенок имеет проблемы с психикой, и, возможно, принимает наркотики, сообщают РИА Новости со ссылкой на губернатора Пермского края Максима Решетникова.

"Было известно родителям и лечащим врачам. В системе, к сожалению, никто не обладал этой информацией", — сообщил Решетников, отвечая на вопрос, было ли известно учителям и властям, что один из подозреваемых в нападении состоял на учете в психодиспансере и, возможно, принимал наркотики.

Губернатор отметил, что имеются системные проблемы. В частности, Максим Решетников подчеркнул, что комиссии по делам не совершеннолетних (КДН) зачастую не обладают информацией, позволяющей оценить степень опасности подростка для окружающих. По словам Решетникова, необходимо организовать межведомственное взаимодействие и убрать "законодательно установленные барьеры", поскольку порой даже внутри системы здравоохранения информация о психическом состоянии и о факте принятия наркотиков зачастую проходит по разным вертикалям и между собой не стыкуется.

Как сообщало Накануне.RU, глава региона выступил с инициативой внести изменения в российские законы и расширить полномочия КДН. Предложения Пермского края уже рассматриваются на федеральном уровне. Второй задачей, по словам губернатора, является отработка технологии работы с такими подростками - необходимо расширить функции закрытых образовательных учреждений, сделать так, чтобы подростки с агрессивным наклонностями имели возможность одновременно продолжать учиться и получать лечение.

Напомним, в январе по российским городам прошли нападения школьников: сначала нападение в Перми, потом в Челябинской области, затем в Бурятии школьник напал на учеников с топором и бутылкой с зажигательной смесью. После этих инцидентов председатель комиссии Совета Федерации по совершенствованию семейного кодекса Елена Мизулина предложила усилить охрану в школах Росгвардией.

На прошлой неделе глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что некоторые взрослые знали о том, что в январе готовятся нападения на российские школы, но не верили в то, что это может произойти.