В Челябинске к тюремному заключению приговорили главаря банды наркодилеров

26-летняя жительница Челябинска осуждена на 8 лет колонии за продажу наркотиков и отмывание денег, также злоумышленниц адолжна заплатить штраф в размере 95 тыс. рублей.

Установлено, что женщина с августа 2014 года по ноябрь 2016 года была главарем преступной группы - под ее руководством другие члены банды помещали наркотические средства в места скрытого хранения, из незаконного оборота сотрудниками правоохранительных органов изъято не менее 758 гр. различных видов наркотических средств, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Осужденная также совершала операции с денежными средствами, приобретенными в результате сбыта наркотиков - общая сумма легализованных денежных средств составила свыше 3,5 млн рублей.