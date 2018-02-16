Путин назвал фестиваль искусств в Сочи заметным событием в жизни страны

Президент Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

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"За прошедшее время ваш форум прочно утвердился как одно из наиболее ярких, заметных событий в календаре культурной жизни страны, снискал поистине мировую известность", - говорится в телеграмме президента.

Путин выразил уверенность, что и в этом году фестиваль станет настоящим праздником для жителей и гостей Сочи, внесет вклад в популяризацию лучших образцов классической и современной музыки, театрального, хореографического искусства.

Глава государства пожелал участникам форума успехов, а гостям – добрых, незабываемых впечатлений.

XI Зимний международный фестиваль искусств под артистическим руководством народного артиста СССР Юрия Башмета проходит в Сочи с 16 по 25 февраля.