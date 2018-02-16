Российские служащие за рубежом смогут получать зарплату в иностранной валюте

Госдума приняла во втором чтении изменения к закону "О валютном регулировании и валютном контроле", который направлен на устранение пробелов, выявившихся в результате анализа правоприменительной практики этого нормативно-правового акта, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящее время, в соответствии с требованиями валютного законодательства РФ, резиденты, осуществляющие свои трудовые функции за рубежом, могут получать заработную плату от работодателей только в валюте Российской Федерации на свои счета, открытые в уполномоченных банках. Такой порядок выплаты заработной платы вызывает существенные неудобства для указанной категории российских граждан и представляется экономически необоснованным, говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Цель вносимых поправок - позволить гражданам России, находящимся за пределами территории РФ и выполняющим там свои трудовые обязанности, получать зарплату в иностранной валюте. В основном изменения затронут интересы сотрудников дипломатических служб, постоянных представительств РФ при международных организациях, представительств федеральных органов исполнительной власти за рубежом, а также военнослужащих, выполняющих свой долг за пределами Российской Федерации.