В Омске на уроке ОБЖ школьница случайно выстрелила в одноклассника из пневматики

В Омске школьница случайно выстрелила из пневматики в своего одноклассника, инцидент произошел накануне на уроке ОБЖ, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на источник в УМВД по Омской области.

Сообщается, что мальчик получил рваную рану кисти, в настоящее время его жизни и здоровью школьника ничего не угрожает.

"Во время занятий по стрельбе при перезарядке воздушного ружья непроизвольный выстрел произвела девочка 2002 года рождения в мальчика 2001 года рождения. В результате у него рваная рана кисти, причинен легкий вред здоровью", - отметили в ведомстве.

По данному факту организована проверка.