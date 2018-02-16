Рекламщики Екатеринбурга создали голосование про телебашню

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Новое нападение на Донбасс готовят к выборам или футболу? На линии соприкосновения с вооружёнными силами ЛДНР каратели ВСУ проводят активные приготовления к боевым действиям. В НАТО строят планы по размещению в Донбассе 20 тыс. миротворцев, а США хотят ввести туда международную администрацию. Что происходит вокруг народных республик и когда может произойти новое обострение – читайте в материале Накануне.RU.
16.02.2018
армия и ВПК  |  комментариев: 2
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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
14.02.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Чичерина: Теперь я лучище надежды! Уроженка Екатеринбурга, певица Юлия Чичерина – одна из немногих из грандов русского рока, кто активно ездит в Донбасс и занимается там благотворительностью. За это многие коллеги подвергли девушку остракизму, а СБУ и вовсе объявило в розыск. Ей, как будто, показалось этого мало, и она стала доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента. Накануне она приехала в Екатеринбург, чтобы встретиться с волонтерами избирательного штаба и рассказала о концертах в Дебальцево, на базе Хмеймим, собаках-саперах, своем доме и режиссере Балабанове.
16.02.2018
культура ;  | комментариев: 1
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Рекламщики Екатеринбурга создали голосование про телебашню
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телебашня, Екатеринбург, сносить нельзя оставить, голосование (2018) | Фото: tower.difff.ru

Рекламщики Екатеринбурга создали опрос на тему сноса телебашни. "Сносить нельзя оставить", - именно такое рабочее название у проекта, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Достаточно зайти на сайт и поставить запятую там, где вы считаете правильным.

телебашня, Екатеринбург, сносить нельзя оставить, голосование(2018)|Фото: tower.difff.ru

Напомним, УГМК планирует на месте телебашни возвести ледовую арену. Заниматься сносом долгостроя будет магнитогорское АО "Работы взрывные специальные". Свердловские власти утверждали, что объект портит имидж города, принимающего ЧМ-2018. Произошедшими 8 февраля "подготовительными взрывами" вышки заинтересовалась прокуратура, после этого на ней вновь загорелись сигнальные огни, которые используются для обеспечения безопасности полетов. А 10 февраля состоялся масштабный митинг против сноса телебашни. Собралось порядка 200 человек. Люди собирали подписи, выходили с плакатами и отпускали шары в небо. Делегация от архитекторов Екатеринбурга передала в приёмную президента РФ в Уральском федеральном округе обращение к Владимиру Путину.

Другие новости по темам: телебашня, Екатеринбург, обращение, снос телебашни, УГМК, голосование
16.02.2018 11:20 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
13:20 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 15.02.2018 13:24 Мск
Дошли до Путина. Архитекторы Екатеринбурга просят спасти телебашню

Ранее 15.02.2018 12:59 Мск
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Рекламщики Екатеринбурга создали голосование про телебашню
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