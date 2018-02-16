Рекламщики Екатеринбурга создали голосование про телебашню

Рекламщики Екатеринбурга создали опрос на тему сноса телебашни. "Сносить нельзя оставить", - именно такое рабочее название у проекта, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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Напомним, УГМК планирует на месте телебашни возвести ледовую арену. Заниматься сносом долгостроя будет магнитогорское АО "Работы взрывные специальные". Свердловские власти утверждали, что объект портит имидж города, принимающего ЧМ-2018. Произошедшими 8 февраля "подготовительными взрывами" вышки заинтересовалась прокуратура, после этого на ней вновь загорелись сигнальные огни, которые используются для обеспечения безопасности полетов. А 10 февраля состоялся масштабный митинг против сноса телебашни. Собралось порядка 200 человек. Люди собирали подписи, выходили с плакатами и отпускали шары в небо. Делегация от архитекторов Екатеринбурга передала в приёмную президента РФ в Уральском федеральном округе обращение к Владимиру Путину.