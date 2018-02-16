Тюменские коммунисты собирают подписи против переименования улиц

Коммунисты Тюменской области организовали сбор подписей против инициативы Игоря Ракши о возвращении улицам Тюмени исторических названий. Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщил депутат городской думы, коммунист Динар Абукин.

"Ведется работа с общественным мнением, со сбором подписей, чтобы прекратить эту возню. Нужно строить новые улицы и их называть. Сбор подписей идет и в соцсетях, и в избирательном штабе Грудинина. Занимается этим областной комитет КПРФ", - сообщил парламентарий, добавив, что тоже поставил свою подпись.

Напомним, администрация Тюмени проводит сбор мнений жителей города относительно идеи депутата Игоря Ракши по "декоммунизации" улиц.

Инициатива Ракши будет рассматриваться на заседании комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети. Речь пойдет о переименовании двух улиц - Хохрякова и Коммунистической. Первую предложено переименовать в Успенскую, вторую - в Большую монастырскую. Когда состоится заседание - до сих пор неизвестно.

Как пояснили Накануне.RU в администрации города, заседание комиссии все еще не назначено.