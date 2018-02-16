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16.02.2018
армия и ВПК  |  комментариев: 2
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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
14.02.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Чичерина: Теперь я лучище надежды! Уроженка Екатеринбурга, певица Юлия Чичерина – одна из немногих из грандов русского рока, кто активно ездит в Донбасс и занимается там благотворительностью. За это многие коллеги подвергли девушку остракизму, а СБУ и вовсе объявило в розыск. Ей, как будто, показалось этого мало, и она стала доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента. Накануне она приехала в Екатеринбург, чтобы встретиться с волонтерами избирательного штаба и рассказала о концертах в Дебальцево, на базе Хмеймим, собаках-саперах, своем доме и режиссере Балабанове.
16.02.2018
культура ;  | комментариев: 1
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Суд оштрафовал вартовчанина, ездившего по Тюменской области после смертельного ДТП с фальшивыми правами
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Фемида, богиня правосудия (2015) | Фото: marvel.joyreactor.cc

28-летнего вартовчанина оштрафовали в Уватском районе за то, что он после смертельного ДТП дважды приобрел фальшивые права и с ними ездил по региону, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
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Напомним, смертельная авария произошла 28 октября 2012 г. в Нижневартовске. В пятом часу утра пьяный местный житель на скорости 120 км/час на Infiniti FX35 врезался стоявшие на перекрестке Toyota Corona и ВАЗ-21093. На месте погибли водитель ВАЗ и пассажирка автомашины Toyota, водитель "Corona" получил тяжкий вред здоровью.

1 августа 2013 г. преступник получил пять лет колонии-поселения. Суд взыскал в пользу родных погибших 1 млн руб. компенсации морального и материального вреда. В сентябре 2014 г. он вышел по УДО. Не желая становиться пешеходом, вартовчанин подделал права и снова сел за руль.

Фемида, богиня правосудия(2015)|Фото: oblast45.ru

12 августа 2015 г. на выезде из Тюмени его остановили сотрудники ДПС и выяснили, что его права подделаны. Было возбуждено уголовное дело, водителя оштрафовали на 5 тыс. руб. В сентябре 2017 г. у него истек срок лишения водительских прав по приговору суда. Получить дубликат он не успел, поэтому стал ездить по другим фальшивым правам.

23 декабря 2017 г. вартовчанин, возвращаясь из Тобольска в Нижневартовск на автомобиле "Тoyota Mark 2", на территории Уватского района был остановлен сотрудниками ДПС. Водитель предъявил права, которые вызвали подозрение, и он сознался в их покупке.

Другие новости по темам: авария, Infiniti FX35, Toyota Corona, ВАЗ-21093, суд, уголовное дело, лишение прав
16.02.2018 11:17 Мск | Михаил Лукашкин
13:17 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 06.02.2018 12:26 Мск
Вартовчанина судят в Тюменской области за использование после смертельного ДТП поддельных прав








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Суд оштрафовал вартовчанина, ездившего по Тюменской области после смертельного ДТП с фальшивыми правами
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