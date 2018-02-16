Гонщик из Екатеринбурга Сергей Карякин появится в официальной видеоигре "Дакар-2018"

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Новое нападение на Донбасс готовят к выборам или футболу? На линии соприкосновения с вооружёнными силами ЛДНР каратели ВСУ проводят активные приготовления к боевым действиям. В НАТО строят планы по размещению в Донбассе 20 тыс. миротворцев, а США хотят ввести туда международную администрацию. Что происходит вокруг народных республик и когда может произойти новое обострение – читайте в материале Накануне.RU.
16.02.2018
армия и ВПК  |  комментариев: 2
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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
14.02.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Чичерина: Теперь я лучище надежды! Уроженка Екатеринбурга, певица Юлия Чичерина – одна из немногих из грандов русского рока, кто активно ездит в Донбасс и занимается там благотворительностью. За это многие коллеги подвергли девушку остракизму, а СБУ и вовсе объявило в розыск. Ей, как будто, показалось этого мало, и она стала доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента. Накануне она приехала в Екатеринбург, чтобы встретиться с волонтерами избирательного штаба и рассказала о концертах в Дебальцево, на базе Хмеймим, собаках-саперах, своем доме и режиссере Балабанове.
16.02.2018
культура ;  | комментариев: 1
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Гонщик из Екатеринбурга Сергей Карякин появится в официальной видеоигре "Дакар-2018"
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карякин сергей васильевич победитель ралли дакар (2017) | Фото: Накануне.ru

Гонщик из Екатеринбурга Сергей Карякин появится в официальной видеоигре "Дакар-2018", которая посвящена данному ралли-марафону. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается официальном Твиттере разработчиков игры.

Известно, что Карякин появится вместе со своим гоночным квадроциклом "Ямаха Раптор 700". Планируется, что новая игра должна выйти летом 2018 года на игровых консолях и компьютерах.

Напомним, Сергей Карякин стал победителем ралли-марафона "Дакар-2017" в классе квадроциклов. Карякин выступает на "Дакаре" с 2014 года, прошлогодняя победа стала его первой в этих соревнованиях. Екатеринбуржец был единственным представителем России в зачете квадроциклов.

Добавим, в 2018 году Сергей Карякин сломал руку на 44 км гонки и не смог завершить ее.

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16.02.2018 11:20 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
13:20 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 22.01.2018 16:06 Мск
Свердловский гонщик Сергей Карякин возвращается с "Дакара" домой

Ранее 11.01.2018 07:56 Мск
Свердловский гонщик Сергей Карякин сломал руку и не смог завершить ралли "Дакар"








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Гонщик из Екатеринбурга Сергей Карякин появится в официальной видеоигре "Дакар-2018"
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