Гонщик из Екатеринбурга Сергей Карякин появится в официальной видеоигре "Дакар-2018", которая посвящена данному ралли-марафону. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается официальном Твиттере разработчиков игры.

Известно, что Карякин появится вместе со своим гоночным квадроциклом "Ямаха Раптор 700". Планируется, что новая игра должна выйти летом 2018 года на игровых консолях и компьютерах.

Напомним, Сергей Карякин стал победителем ралли-марафона "Дакар-2017" в классе квадроциклов. Карякин выступает на "Дакаре" с 2014 года, прошлогодняя победа стала его первой в этих соревнованиях. Екатеринбуржец был единственным представителем России в зачете квадроциклов.

Добавим, в 2018 году Сергей Карякин сломал руку на 44 км гонки и не смог завершить ее.